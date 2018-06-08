Скорость сближения Крыма и России стремительно растет

Движение Крыма к материковой части России становится всё стремительнее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые отмечают увеличение скорости сближения земных тектонических плит полуострова с материком.

«Это одно из наших направлений исследований – движение тектонических плит. Этим занимается наша лаборатория радиоастрономии, которая находится в Симеизе. Результат (исследований) надежный, давно показанный и опубликованный. Движение тектонической плиты, на которой мы находимся, составляет примерно 4 сантиметра (в год) в сторону северо-востока», – сообщил заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Кирилл Антонюк.

Ученый назвал это «абсолютно нормальной ситуацией», которая не приведет ни к землетрясениям, ни к другим внезапным стихийным бедствиям.

Напомним, ранее заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории РАН Александр Вольвач заявил, что Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.06.18

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