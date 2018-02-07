На Украине намерены обязать военных произносить бандеровские приветствия

В вооруженных силах Украины собираются сделать официальным приветствие националистов «Слава Украине – Героям слава». Соответствующий закон внесен в Верховную раду правительством страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , рассмотреть инициативу должны комитеты по обороне, по бюджету, по противодействию коррупции и по европейской интеграции.

Сейчас в ВСУ используются приветствия, оставшиеся с советских времен: «Здравствуйте, товарищи!» – «Здравия желаю!». Его предлагается заменить.

«Целью проекта закона является усовершенствование законодательства Украины по вопросам прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины путем внесения изменений в уставы Вооруженных Сил Украины и Законов Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины» с целью составления дисциплинарных полномочий должностных лиц, урегулирование некоторых вопросов повседневной деятельности, определение прав и обязанностей главных сержантов и главных старшин подразделений, воинских частей Вооруженных Сил Украины, легитимизации на уровне Вооруженных Сил традиционное приветствие «Слава Украине! – Героям слава!», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, первая часть лозунга – «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики в1917 -1920 годах. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки по образцу нацистского приветствия фашистских и полуфашистских партий в Германии («Слава Гитлеру», «Победе слава»), Италии, и Хорватии был утвержден бандеровскими организации официально утвердили во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года, а в 1941 году в оккупированном Харькове начали использовать его в слегка изменённой форме.

До 2004 года на Украине активного использования лозунга не наблюдалось. Во время Оранжевой революции в конце 2004 года Виктор Ющенко в своих выступлениях использовал часть лозунга «Слава Украине». В 2008 во время празднования 9 мая на Украине появились билборды от имени Ющенко с приветствием «Героям слава!». Но совместное использование лозунга началось только в конце 2013 года – его сделали главным девизом Евромайдана.

По мнению ряда экспертов, это стало одним из поводов для вооруженного конфликта в Донбассе, та как у многих жителей востока и юга Украины этот лозунг прочно ассоциируется с бойцами УПА (запрещена в России), воевавшим против Красной Армии и поддерживающих немецкий фашизм.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.02.18

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