«Пусть лучше ворье из штабов пересажают»: в ВСУ не хотят кричать «Героям слава!» по любому поводу

Военнослужащие на Украине без особого восторга отнеслись к перспективе замены традиционных армейский приветствий на националистические лозунги.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в ВСУ используются приветствия, оставшиеся с советских времен: «Здравствуйте, товарищи!» – «Здравия желаю!». Его предлагается заменить на «Слава Укриане!» – «Героям слава!». Соответствующий закон внесен в Верховную раду правительством страны. Ряд военнослужащих инициативу приветствуют: «Вполне нормальное предложение, давно нужно было поменять старое советское приветствие. Вообще-то «Слава Украине – Героям слава» давно употребляется на передке, как неформальное приветствие. Пора делать официальным», – цитирует «Страна.ua» сторонников нововведения. – «Я поддерживаю такое нововведение. Нужно отходить от старых стандартов. Это хорошее приветствие для армии».

Но в ВСУ больше тех, кому перспектива на каждое обращение старших по званию кричать «Героям слава» и вскидывать руку в римском салюте кажется весьма сомнительной:

«Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв – «Героям слава» – не очень. В наших Вооруженных силах далеко не все герои, – говорит капитан фронтовой разведки. – Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать «Героям слава».

«Скорее нет, чем да. Это же приветствие, – отмечет другой офицер. – А приветствие должно соответствовать смыслу: «Желаю здоровья». А «Слава Украине» и прочее пусть останутся торжественным, праздничным приветствием».

«Нет, я все понимаю, для чего это делается. Но мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать «Слава Украине – Героям слава» – мы будем воевать лучше, – возмущается еще один военнослужащий. – То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают. И все наладится».

«У нас не УПА (запрещена в России – прим. НД), у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту».

Напомним, лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки по образцу нацистского приветствия фашистских и полуфашистских партий в Германии («Слава Гитлеру», «Победе слава»), Италии, и Хорватии был утвержден бандеровскими организации во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года, а в 1941 году в оккупированном Харькове его начали использовать в слегка изменённой форме.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.02.18

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