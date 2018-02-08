В Крыму поймали педофила, напавшего на девочек в детском санатории

Полицейские задержали педофила развратившего двух девочек в городском санатории Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в сентябре. Злоумышленник через балкон второго этажа проник в комнату, в которой жили 8-летние девочки, и развратил детей.

Извращенцем оказался 51-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны автотранспорта. Мужчину удалось задержать только 6 февраля. Он уже сознался в содеянном.

В отношении епаторийца возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Как сообщал «Новый День», в социальных сетях инцидент вызвал резонанс: больше всего комментирующих удивляло, что мужчина смог спокойно пробраться на территорию санатория и также спокойно «исчезнуть».

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 08.02.18

Депутаты Германии: «Российская оккупация» Крыма – фейк правительства Украины. / В Севастополе у троллейбуса на ходу отвалилось колесо (ФОТО). / «Крымтроллейбус» решили помиловать. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»