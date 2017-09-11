В Евпатории ищут педофила, забравшегося в детский санаторий (ФОТО)

В Евпатории ищут педофила, изнасиловавшего двух девочек в городском санатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно размещенным в городе ориентировкам, преступление произошло в 8 августа. В 5 часов утра в санатории имени Крупской мужчина пролез через балкон второго этажа и проник в одну комнату. Там он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 8-летних девочек.

В МВД Евпатории информацию о розыске комментировать не стали. Источник РИА «Новый День» в правоохранительных органах подтвердил, что поиски насильника ведутся: «Злоумышленник еще не найден».

Приметы подозреваемого: на вид 40-50 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 170-177 см, лицо овальное, мешки под глазами,волос светлый с залысиной.

В социальных сетях инцидент вызвал большой резонанс: больше всего комментирующих удивляет, что мужчина смог спокойно пробраться на территорию санатория и также спокойно «исчезнуть».

Фото группа VK»Евпатория подслушано и подсмотрено»

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 11.09.17

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