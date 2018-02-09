Охрана по-севастопольски: строить в заповедном урочище будут, но только избранные

Севастопольские чиновникисоздали особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Ласпи». Правда, выборочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании севастопольского правительства было принято постановление «О создании государственного природного ланшафтного заказника регионального значения «Ласпи». При этом чиновники отчитались: после пересмотра границ общая площадь заказника увеличена на 34 гектара и теперь составляет 1 тысячу 232 гектара.

По информации местных общественников, несмотря на увеличившуюся площадь, из ООПТ исчез самый скандальный и проблемный участок земли.

«Со слов чиновников, «там уже нечего охранять». Это 8,5 га участка ООО «Агат А», застраиваемого компанией «Парангон», аффилированной с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Теперь «Парангон» не только получит возможность узаконить две уже построенные 8-этажки, уродующие вид на урочище Ласпи, но и постарается получить добро на достройку остальных запроектированных высоток. Ну, что же, поздравляю, вот такая вот пиррова победа», – написал на своей странице в Фейсбуке руководитель общественной организации «Золотое сечение» Иван Комелов. Горожан данное известие не порадовало: одни предлагают добиваться включения «выпавшего» участка в состав ООПТ, другие – отдать квартиры в построенных высотках очередникам из числа многодетных семей. «Разграбление продолжается», – заключают третьи.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин поручил севастопольским чиновникам спасти урочище Ласпи и до 1 августа прошлого года создать там особо охраняемую природную территорию. Однако местные власти поставленную задачу не выполнили, а окончательный срок был перенесен на ноябрь. После дату вновь перенесли и вот теперь – в феврале 2018 года – ООПТ создано, но так ли его представляли себе федеральные чиновники, пока неизвестно.

Севастополь, Анастасия Зук

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