Севастопольцы обвинили чиновников в манипуляции сознанием общественности

Севастопольцев продолжают убеждать, что стройки в урочище Ласпи не ведутся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее местные СМИ предоставили в севастопольское природоохранное ведомство координаты тех участков, где продолжаются строительные работы. Но в Севприроднадзоре заявили, что все стройки давно «заморожены»: «Выявлены четыре земельных участка, на которых есть незаконченные строения, но невозможно определить срок начала строительных работ. Эти работы начаты не год, не два и не три назад, а на момент проведения обследования строительных и ремонтных работ не проводилось», – сообщил заместитель руководителя Севприроднадзора Вадим Писляк. По его словам, по трем из выявленных участков есть решение судов о возращении земли в собственность Севастополя. Между тем, местный общественник Ленур Усманов считает, что госслужащие своими ответами прикрывают владельцев строящихся особняков и умышленно создают видимость контроля.

«Возникают вопросы: почему не проведен аудит, почему не проведена экспертиза? Давайте скажем честно: происходит манипуляция – народ требует одно, а власть создает видимость, что это и происходит. Мы видим, что политика власти не направлена в интересах людей и общества в целом, власть ведет деструктивную деятельность. Это манипуляция сознанием. Усматривается выгода тех или иных чиновников, которые отвечают за эту отрасль», – рассказал РИА «Новый День» Усманов и добавил: «Им за это придется отвечать, поэтому пусть делают, пусть строят, что построят, то после проверок отойдет государству и народу», – заключил горожанин.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин поручил севастопольским чиновникам спасти урочище Ласпи и до 1 августа текущего года создать там особо охраняемую природную территорию. Однако местные власти поставленную задачу не выполнили, а окончательный срок был перенесен на ноябрь, но и на сегодняшний день «Ласпи» не защитили от строительства и вырубки реликтовых можжевельников. Пока в Севастополе заявляют, что «работают» над данной проблемой местные общественники сообщают о ведущихся в урочище строительных работах. Так, по информации руководителя общественной организации «Золотое сечение» Ивана Комелова, новые стройплощадки в Ласпи выросли за последние два года.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.12.17

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