«Власти Севастополя должны поставить жирную точку на строительстве в Ласпи», но не могут

Правительство Севастополя продолжает игнорировать поручение президента РФ Владимира Путина о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Ласпи».

Как сообщал «Новый День», Путин поручил севастопольским чиновникам спасти урочище и до 1 августа текущего года создать там ООПТ. Однако местные власти поставленную задачу не выполнили, а окончательный срок был перенесен на ноябрь, но и на сегодняшний день «Ласпи» не защитили от строительства и вырубки реликтовых можжевельников. Пока в Севастополе заявляют, что «работают» над данной проблемой, из министерства экономического развития России 14 ноября севастопольским чиновникам направили очередное требование: «Правительству Севастополя поручено обеспечить безусловное исполнение поручения Президента Российской Федерации Пр-889 п.7 от 04.05.2017, создать особо охраняемую природную территорию «Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Ласпи» и о результатах оперативно доложить в Правительство Российской Федерации», – приводит текст письма канал «НТС».

Аналогичное письмо с требованием выполнить президентский указ, было отравлено севастопольским чиновникам и 5 декабря. Между тем, по данным «НТС», с 2016 по 2017 год в урочище на месте можжевеловых лесов выросли очередные коттеджи.

«Это конфликт между законами Украины и России. Если на то момент строительство разрешили, то сейчас это запретили и решать это надо. Сейчас происходит затягивание ситуации. Кто-то не может поставить жирную точку в этом вопросе, – рассказал РИА «Новый День» заместитель председателя Общественной палаты, соавтор Открытой общественной инициативы «Наш Севастополь» Олег Гасанов. – Это должны сделать наши севастопольские власти. Пока этого не будет, урочище будут застраивать».

Напомним, ранее севастопольцы обвинили местные власти в намеренном невыполнении президентского указа по «Ласпи», назвав данную ситуацию саботажем.

Севастополь, Анастасия Зук

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