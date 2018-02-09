Фирма из Санкт-Петербурга заплатит солидную сумму за неумное желание попасть в Судакскую крепость

В Крыму суд оштрафовал на миллион рублей материковую компанию, давшую взятку бывшему директору Судакской крепости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура доказала факт подкупа, на который пошли в ЗАО «Домашние Огни» (зарегистрирована в Санкт-Петербурге – прим. «НД»), чтобы получить контракт.

«Установлено, что представитель ЗАО «Домашние Огни» предложил и передал директору ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» взятку за заключение контракта на поставку оборудования для нужд учреждения», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», экс-директора Судакской крепости Раису Новицку приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей за взятку, полученную за заключение контракта. Кроме того, она присваивала деньги, используя метод фиктивного трудоустройства и оплаты работ, которые на самом деле не проводились. Также Новицкую обвиняли в привлечении работников музея-заповедника для ремонта в ее доме. В общей сложности ее признали виновной в 13 преступных эпизодах, которые причинили ущерб в один миллион рублей, погашенный во время следствия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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