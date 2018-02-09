Крымская санавиация опять перестала летать

Санавиация Крыма приостановила полеты.

Как уже сообщал «Новый День» , станция санитарной авиации была создана на полуострове в 1954 году при больнице имени Семашко. Сначала пациентов перевозил самолет У-2, потом Ан- 24. Правда, медиков и больных к самолету в первые годы подвозили на лошадях. В 1961 году санавиация стала подразделением системы экстренной медицины. А в середине 80-х годов службу подключили к линии правительственной связи, что позволило связываться с любой больницей полуострова за считанные минуты. После 1991 года санавиация в Крыму летать перестала. После присоединения Крыма к России больных в экстренных случаях перевозили самолетами МЧС.

И вот 13 сентября 2017 года из аэропорта «Заводское» в Симферополе вылетел первый рейс: вертолет Ми-8 доставил пациента в Краснодар.

Оборудование, установленное на борту, позволяло оказывать помощь новорожденным или при сложных родах, черепно-мозговых травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях. На борту работала бригада врачей и экипаж, прошедший инструктаж. До конца 2017 года Ми-8 перевез 133 человека. На этом пока все и закончилось: 31 декабря у санавиации истек контракт с авиакомпанией.

В сентябре 2017 года министра здравоохранения Крыма Александр Голенко обещал, что средства на обслуживание вертолета будут заложены в бюджет РК 2018 года. Деньги заложены, но из федерального бюджета пока не поступили – соответствующее соглашение между минздравом России и минздравом Крыма планируется подписать в середине февраля. Потом нужно будет провести аукцион, так что полеты возобновятся не раньше апреля.

А пока пациентов будут возить реанимобилями.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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