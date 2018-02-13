Саакашвили вообразил себя терминатором и «припечатал» Порошенко

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, выдворенный в Польшу, заявил, что намерен вернуться на Украину.

Как передает корреспондент РИА ««Новый День», 6 февраля у Саакашвили истек срок меры пресечения. Через несколько дней его задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве. 12 февраля Саакашавили на самолете президента Украины отправили в Польшу: «Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA, – рассказал народный депутат Игорь Луценко. – Владельцем этого самолета является офшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко».

В Варшаве Саакашвили первым делом дал пресс-конференцию, в ходе которой высказал свое мнение о президенте Украины: «Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину», – заявил бывший президент Грузии, подчеркнув, что обязательно вернется в «Незалежную»: «Я думаю, мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально. Очень мало времени осталось этой власти».

Между тем, по мнению украинских политологов, возвращение Саакашвили в Польшу Киеву не выгодно: «Это вернет ситуацию на уровень сентября, когда Михаил в любой момент сможет попытаться вернуться», – считает Руслан Бортник. Зато происходящее работает на руку опальному политику: «Он как биткоин: начинает расти в цене, только если его «майнит» Луценко», – цитируют «Вести Украина» Николая Спиридонова.

Варшава, Платон Ефимчук

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