В Киеве сторонники Саакашвили устроили потасовку: пострадали 14 силовиков

У Верховной Рады в Киеве сторонники скандального лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили устроили потасовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столкновения произошли в ходе митинга у здания украинского парламента, участники которого требовали принять закон об антикоррупционном суде. Изначально сообщалось о 8 пострадавших полицейских, однако по новым данным их число увеличилось до 14.

По словам советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, митингующие во время нападения на силовиков использовали взрывпакеты, камни, бутылки с зажигательной смесью, дубинки, металлические предметы, пытались поджечь шины. «У нескольких полицейских тяжелые переломы, в том числе ключицы и переносицы. Задержано 9 правонарушителей. Осуществляются необходимые следственно-оперативные действия по факту правонарушений для выяснения всех обстоятельств преступления против украинской государственности», – написал на своей странице в Фейсбуке Шкиряк.

В тоже время, Саакашвили отрицает причастность своих сторонников к данной акции протеста: «Геращенко, так же как его хозяева Аваков и Порошенко – мерзкие лгуны. Ни я, ни Рух Новых Сил никакого отношения к организации сегодняшних акций перед Радой не имеем», – заявил выдворенный политик.

Как сообщал «Новый День», в феврале Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве. 12 февраля его на самолете президента Украины Петра Порошенко отправили в Польшу.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.02.18

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