В Крыму подрядчик экономил за счет украинских нелегалов

Крымские пограничники отправили домой украинцев, работавших на стройке детского сада в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство дошкольного учреждения велось за счет федеральной целевой программы. Нелегалов выявили сотрудники пограничного управления ФСБ Крыма во время проверки. Иностранцы работали без трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения.

Выявленные нарушители были привлечены к административной ответственности по статьям «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ».

Между тем, не все «заробитчане» поспешили отправиться на родину: при повторной проверке на этой же стройке обнаружили 23 украинца, которых штрафовали ранее. На этот раз нелегалов вновь оштрафовали и выдворили за пределы России с запретом въезда на 5 лет.

Обществу с ограниченной ответственностью «Западная строительная компания», по заказу которой иностранцы и выполняли строительно-монтажные работы, грозит крупный штраф в размере от 250 тысяч до 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Отметим, украинских трудовых мигрантов, стремящихся в РФ, регулярно задерживают в пограничных пунктах пропуска. Чтобы попасть в Крым одни граждане «Незалежной» приобретают поддельные документы, другие пытаются перейти границу в безлюдных местах.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 13.02.18

Саакашвили вообразил себя терминатором и «припечатал» Порошенко. / В Крым собираются депутаты Европарламента. / Шпион, задержанный в Крыму, начал давать показания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»