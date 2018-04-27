В Крыму строительная фирма заплатит почти 5 миллионов рублей за работу с украинцами

В Крыму суд оштрафовал строительную фирму за то, что на стройке детского сада в Евпатории трудились три десятка нелегалов из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство дошкольного учреждения велось за счет федеральной целевой программы. Нелегалов выявили сотрудники пограничного управления ФСБ Крыма во время проверки. Так, 35 иностранцев работали без трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения. По решению суда ООО «Западная строительная компания», за «незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных гражданин или лиц без гражданства» обязана будет выплатить штраф – 4 миллиона 700 тысяч рублей. На обжалование судебного решения у фирмы есть 10 дней, после которых постановление вступит в законную силу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Нелегалы были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы России с закрытием въезда на территорию страны сроком на 5 лет.

Как сообщал «Новый День», после проверки пограничников далеко не все строители из Украины поспешили отправиться домой: при повторной проверке на этой же стройке обнаружили 23 украинца, решивших задержаться в Крыму.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 27.04.18

В Севастополе пикетируют офис «Единой России» – из-за проблем многодетных семей. / Число камер на дорогах Крыма вырастет в разы. / В Британии возмутились угрозами Украины тем, кто побывал в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»