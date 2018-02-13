Более половины крымчан не платит взносы за капремонт

Более половины крымчан не платит за капитальный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует статистика собираемости взносов, которую озвучил директор крымского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Валерий Стахнев. По его словам, сборы не превышают 43%.

Напомним, проблему низкой собираемости взносов в прошлом году признали в Общественной палате России. После чего последовала реакция Общественной палаты республики, которая предложила «заморозить» сбор взносов, так как, по мнению общественников, Крым еще не готов к внедрению программы капремонта. Однако в фонде считают, что ситуация не столь остра, чтобы требовать временной приостановки программы.

«Жилой фонд находится в неудовлетворительном состоянии, и мы не можем одновременно отремонтировать все. Несмотря на софинансирование из республиканского бюджета, пополнение «котла» на сегодняшний день очень слабое», – рассказал Стахнев.

Тем не менее, обещанную в прошлом году пеню для неплательщиков пока не вели. Заинтересованные организации продолжают проводить разъяснительную работу среди крымчан, предполагая, что именно в отсутствии информации и непонимании принципов работы фонда заключается низкая статистика по сборам.

Еще одной проблемой, которая влияет на собираемость взносов, в фонде назвали временное отсутствие в базе данных нужной информации.

«У нас выпали из начислений юридические лица. Сейчас мы выровняли эту ситуацию», – пояснил Стахнев, добавив, что пополнить базу данных юрлицами – в основном собственниками первых этажей в зданиях, удалось в январе.

Между тем, база данных все еще нуждается в совершенствовании. Так как не все муниципалитеты предоставляют информацию о своем жилфонде своевременно и в полном объеме.

«У нас сегодня нет данных по 200 домам в Ялте. Я лично приезжал к руководителям, чтобы они активизировались в этой работе», – рассказал руководитель крымского фонда капремонта.

https://newdaynews.ru/crimea/620959.html

Симферополь, Леонид Маковецкий

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