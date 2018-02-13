Сладкие войны: Россия обвинила корпорацию Порошенко в краже идей для конфет

Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, не поделила с российской фабрикой «Красный октябрь» фантики для конфет. Дело дошло до Европейского суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака для бренда Crabs (Рачки).

Компания «Красный октябрь» возразила против регистрации украинских конфет, заявив, что украинская корпорация нарушает интеллектуальное право: фантик Roshen похож на обертку зарегистрированного ранее российского бренда конфет «Раковые шейки».

Суд признал, что сами конфеты идентичны, но в фантиках сходства не нашел: крабы и раки – разные животные, заявили в суде, а цвета на этикетках отличаются. Поэтому спутать конфеты двух производителей достаточно сложно.

Тем не менее, суд отказал Roshen в регистрации торговой марки и права интеллектуальной собственности на конфеты Crabs, отклонил жалобу на апелляционную инстанцию и обязал корпорацию оплатить судебные издержки.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.02.18

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