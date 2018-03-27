Президент Украины стал единоличным владельцем «Киевского торта» и каштановых листьев

Товарный знак «Киевский торт» отныне может использовать только кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является украинский президент Петр Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск фабрики Roshen. Согласно его решению торговая сеть «Ашан» и компания «Беллария» теперь не могут продавать продукцию с этим товарным знаком.

Кроме того, фабрика шоколадного «короля» пожелала, чтобы конкуренты не могли использовать в качестве оформления коробок для кондитерского изделия графические элементы – листья каштана. Теперь «Ашан» и «Беллария» должны возместить судебные издержки.

Позиция президентской корпорации удивила экс-советника министра внутренних дел «Незалежной» Константина Стогния, который отметил, что торт с названием «Киевский» был запатентован еще в 1973 году, тогда авторское свидетельство было выдано кондитерам фабрики имени Карла Маркса.

Как сообщал «Новый День», в 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака для бренда Crabs («Рачки»). Компания «Красный Октябрь» возразила против регистрации украинских конфет, заявив, что украинская корпорация нарушает интеллектуальное право: фантик Roshen похож на обертку зарегистрированного ранее российского бренда конфет «Раковые шейки». Суд признал, что сами конфеты идентичны, но в фантиках сходства не нашел: крабы и раки – разные животные. Тем не менее, суд отказал Roshen в регистрации торговой марки и права интеллектуальной собственности на конфеты Crabs, отклонил жалобу на апелляционную инстанцию и обязал корпорацию оплатить судебные издержки.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.03.18

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