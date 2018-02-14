Президент Украины позвонил Владимиру Путину

Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонные переговоры. По данным украинских СМИ разговор президентов России и Украины состоялся 12 февраля. В администрации Порошенко факт беседы подтвердили.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных, – заявили в пресс-службе. – Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предыдущий раз два президента официально общались по телефону 24 июля 2017 года, в беседе принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. О телефонном общении в двустороннем формате последний раз официально сообщалось в октябре 2014 года.

Между тем, в январе 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о встречах, о которых не рассказывают прессе. Позже он уточнил, что не подразумевал конкретно встречи с Порошенко, однако украинская пресса в течение 2017 года несколько раз сообщала о непубличном общении президентов двух стран.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.02.18

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