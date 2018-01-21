Тайные связи Порошенко: на Украине разразился новый скандал

Президент Украины Петр Порошенко тайно общается с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неофициальных контактах между главами двух государств заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее об общении Путина и Порошенко заявлял Михаил Саакашвили, уточнивший, что по данным его источников, президенты общались перед новогодними праздниками.

«Действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», – сказал Песков.

Это заявление вызвало новый скандал на Украине. Президента заподозрили в том, что он ездит «на поклон» в Россию. Заодно вспомнили скандал с письмами в ФСБ, а также историю с новогодним отдыхом на Мальдивах, куда президент тоже летал тайно – по чужому паспорту.

«Мораль и этика – это не из украинского политического лексикона вообще», – заявили по этому поводу украинские СМИ. Политики и вовсе обвинили президента в измене.

«Петр Порошенко совершил полную измену! Он запрещает украинцам контакты с родными и близкими находящимися в России. Страну обзывает агрессором! И по сообщению пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщает, что президент Украины и президент России общаются, но не предают огласке процесс общения. Получается двойное дно у человека, – заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейников. – Сам подталкивает людей на агрессию и вражду, и при этом, как сообщает Песков, не предаёт огласке переговоры, чтобы не давать противникам украинского президента повода для обвинения его в непатриотичном поведении».

Пресс-служба президента Порошенко ситуацию пока не комментируют.

Киев, Лиана Макоба

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