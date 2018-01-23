Громкий скандал выгоднее ржавого корабля – Украина отказалась забирать свое имущество из России

Украина отказалась забирать свою технику из Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ с полуострова в 2014 году. Эксперты сразу отметили, что Украина оказалась в неудобном положении: возвращение имущества принесет «Незалежной» масштабные бюджетные затраты, которые могут не оправдаться. И лишит Порошенко возможности эксплуатировать тему похищенного имущества.

Официальный Киев 10 дней хранил молчание по поводу предложения российского президента, наконец, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что оставшуюся в Крыму военную технику забирать не будут.

«У нас нет никакого диалога ни по каким вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию», – заявил глава украинского МИД.

В Москве отмечают, что подобная реакция была ожидаемой и обвиняют Киев в политическом хамстве, подчеркивая, что правительство Украины в очередной раз продемонстрировало явное нежелание искать точки соприкосновения с Россией.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о неофициальных связях, поддерживаемых президентами Украины и России.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.01.18

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