Киев испугался: Москва предложила вернуть украинскую собственность

Москва предложила вернуть украинское имущество, оставшееся в Крыму. В Киеве напряглись: если ранее украинское правительство обещало своим гражданам любо забрать собственность обратно, либо добиться компенсации, то теперь там заговорили о возможном подвохе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ. Речь идет о кораблях, самолетах и бронетехнике.

«Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс», – сказал президент РФ, добавив, что российские военные даже могут помочь украинским коллегам транспортировать корабли в Одессу.

А вот боеприпасы отдавать не будут: «По данным наших военных экспертов, они транспортировке не подлежит, это опасно, – подчеркнул глава России. – Боезапас подлежит утилизации на месте. Мы готовы также пригласить украинских военных, чтобы они смогли участвовать в утилизации боеприпасов».

Киеву предложения Москвы не понравились. Так, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в начале 2017 года сообщавший, что Киев намерен обратиться за поддержкой мирового сообщества и добиться от России возмещения ущерба (речь шла либо о возвращении Украине её кораблей в том виде, в котором они находились до присоединения Крыма к России, либо о компенсации в денежном эквиваленте), теперь заявляет: «Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой».

На сегодняшний день Крыму осталось около двадцати единиц бронетехники – несколько БМП, БТР и танков Т-64, а также дивизион устаревшей версии С-300, уточняет РБК. Кроме того, на полуострове находятся семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1, а также 17 украинских кораблей и судов обеспечения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.01.18

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