Москва загнала Киев в ловушку: Украина боится техники, оставшейся в Крыму

Предложив Украине забрать из Крыма военные корабли и самолеты, Москва загнала Киев в ловушку: теперь Порошенко уже не может эксплуатировать тему похищенного имущества и требовать компенсации, но и забрать технику он тоже не может.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ с полуострова в 2014 году. Но по мнению военных экспертов, возвращение имущества принесет «Незалежной» масштабные бюджетные затраты, которые могут не оправдаться.

То, что власти «Незалежной» не заинтересованы в возврате кораблей и техники, признал депутат Верховной рады Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

«Фактически на сегодня это может быть куча металлолома, которую восстанавливать просто нет смысла и из-за моральной устарелости, и из-за технической неисправности», – заявил Тымчук, упомянув, что возврат техники не предусмотрен и некой концепцией развития ВМС Украины.

Другие украинские политики и чиновники, понимая, что Украина теряет козырь в своей стратегии обвинений, начали придумывать «отмазки» по принципу «чем хуже – тем лучше». Правда, дальше коварного заговора дело снова не пошло: «Если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабли скрытые подрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Потом подрывались суда – как в Советском Союзе, так и в других местах. То есть они заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями, большими жертвами, в том числе и у нас в Крыму», – заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

А вот ни президент, ни представители правительства Украины до сих пор официальную позицию не озвучили: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве «слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева», но о «субстантивной реакции» ничего не известно.

Затянувшееся молчание, полагают эксперты, объясняется тем, что согласившись забрать технику, Киев взвалит на себя неподъемную ношу, а отказавшись – признает тяжелую экономическую ситуацию в стране.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.01.18

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