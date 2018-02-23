Украина не будет забирать из Крыма корабли ради антироссийских мифов

Украина отказывается забирать военную технику из Крыма, чтобы и дальше кричать о российской агрессии.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ с полуострова в 2014 году. Эксперты сразу отметили, что Украина оказалась в неудобном положении: возвращение имущества принесет «Незалежной» масштабные бюджетные затраты, которые могут не оправдаться. И лишит Порошенко возможности эксплуатировать тему похищенного имущества. Мнение экспертов накануне подтвердил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Если вы обратитесь к международному праву, то здесь есть известные Гаагские конвенции, в частности Гаагская конвенция 1907 года о праве ведения войны. Там сказано, что оружие может возвращаться после установления нормальных отношений, установления мира, – цитирует министра УНИАН. – Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога о возможном возвращении оружия, причем мы не знаем ни какое это оружие, ни в каком состоянии, – это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим».

Напомним, в боевой состав Военно-морских сил Украины на полуострове входило до 40 боевых кораблей, судов и катеров обеспечения. Весной 2014 года часть украинских кораблей по договоренности с российской стороной покинула Крым и передислоцировалась в Одессу. Но ряд кораблей были заблокированы по заявлению четырех предприятий, в том числе и принадлежащих президенту «Незалежной» Петру Порошенко. В Крыму остались единственная украинская подводная лодка «Запорожье», четыре корвета (малых противолодочных корабля), три тральщика, по два десантных корабля, ракетных катера и корабля управления, а также противодиверсионный катер, спасательный буксир, противопожарный катер, катер-торпедолов и корабль спецназначения. Экс-министр обороны Михаил Коваль в середине февраля заявил, что Украина собирается через суд заставить Россию отремонтировать и вернуть технику.

В Москве подобные высказывания назвали страстью к дармовщине.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.02.18

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