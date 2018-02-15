Дизайнера из Петербурга отправили в колонию за убийство ялтинцев софитом

Ресторатор и дизайнер из Петербурга признан виновным в гибели двух посетителей бара в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заведение BarFly открылось на пляже гостиницы «Ялта-Интурист» 31 мая 2014 года, а в ночь на 23 августа 2014 года там произошла трагедия: двое нетрезвых мужчин танцевали рядом с диджеем на импровизированной сцене, один из них соскользнул с небольшой площадки и упал на софит, его ударило током. Второй попытался поднять приятеля и тоже был убит электрическим разрядом.

Экспертиза показала, что на софите-убийце стандартную вилку заменили на вилку без заземляющего контакта, и провод заземления был объединен со штепсельным контактом, сообщает «Фонтанка», отчего появлялась возможность подачи фазного напряжения на корпус софита. При этом выяснилось, что бар работал нелегально – его владельцам не удалось получить разрешение у крымских чиновников.

Идея открыть заведение в Ялте принадлежала петербургскому ресторатору и дизайнеру Михаилу Орлову. Он привлек инвесторов, заведение оформили на петербургское ООО «Фрэш», директором бара назначили другого петербуржца – Александра Федорова. На суде последний заявил, что легализовать заведение не смог из-за волокиты чиновников, которые ссылались на временное отсутствие процедуры налогообложения по российским стандартам в связи с переходным периодом, а руководство – в частности, Орлов – настаивало на скорейшем открытии «Barfly».

Отметим, что Орлова судили по этому делу дважды. В первый раз он был единственным обвиняемым: «Дизайнер так прочно ассоциировался у СК с рестораном, что, по мнению следствия, именно он должен был уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности и получать лицензию на розничную торговлю алкоголем и назначать ответственного за электрохозяйство», – пишет «Фонтанка». Тогда Орлова приговорили к трем годам общего режима, но Верховный суд Крыма отменил это решение. В вердикте было отмечено, что следствие не установило, в чем именно выразилось оказание небезопасных услуг, каким образом Орлов создал реальную опасность, какие именно действия носили умышленный характер. Во второй раз следствие вновь предъявило обвинение Орлову и добавило Федорова с формулировкой:

«Вступили в преступный сговор, заранее договорились о совершении преступлении – оказании небезопасных услуг. Орлов руководил всем процессом как фактический директор, Федоров – фактически исполнительный директор».

Новое разбирательство началось летом 2017 года, приговор вынесли 14 февраля.

Орлов заявил, что принимал непосредственное участие в строительстве и раскрутке бара, но отвечал только за художественную часть, не вмешиваясь в юридическую.

Тем не менее, Ялтинский городской суд вновь приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, директора бара Федорова – к 2 годам.

Ялта, Лиана Макоба

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