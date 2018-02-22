Осужденного за гибель ялтинцев дизайнера поймали на границе с Грузией

Известного российского ресторатора и дизайнера Михаила Орлова, осужденного на три года за гибель двух человек в ялтинском баре «Barfly», задержали на границе с Грузией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он пытался пересечь границу по паспорту друга, задержали его на российской стороне.

Напомним, инцидент с гибелью двух человек в заведении «Barfly» произошел в августе 2014 года. Один из нетрезвых мужчин упал на незаземленный софит и погиб от удара током. Второй посетитель пытался помочь приятелю и поднять его, но тоже получил смертельный разряд. Обвинение предъявили Орлову – как фактическому директору, он получил приговор, который был отменен Верховным судом Крыма после апелляции.

Второй процесс начался летом 2017 года, вместе с Орловым к ответственности привлекли исполняющего обязанности администратора бара Александра Федорова, который 14 февраля был приговорен к двум годам колонии. Орлова под стражу взять не удалось, он покинул здание суда за несколько часов до оглашения приговора. Впоследствии он дал интервью ряду СМИ, которым сообщил, что ему удалось покинуть территорию Крыма и прилететь в Израиль на частном самолете. Как предполагают наблюдатели, Орлов таким образом намеревался сбить с толку силовиков, после того как суд объявил его в федеральный розыск.

Защита Орлова готовится оспаривать решение Ялтинского горсуда, подав очередную апелляцию, и пока не подтверждает, и не опровергает его арест: «Пока ничего конкретного сказать не могу», – цитирует «Фонтанка» адвоката Анну Яшину.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 22.02.18

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