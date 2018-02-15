Россия сокращает добычу газа в Крыму из-за спора с Украиной

Россия наморена остановить добычу газа на Одесском месторождении – крупнейшем в крымской шельфовой зоне. Решение связано с международным арбитражным спором по морскому праву, инициированным Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», Украина обвиняет Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе в Крыму, заявляет о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и требует за это солидную компенсацию. Подать иск «Незалежная» должна до 19 февраля 2018 года. Россия должна будет подать контрмеморандум до 19 ноября 2018 года, представив любые возражения по вопросам юрисдикции и приемлемости, а также любые встречные требования и необходимые пояснения. Одесское газовое месторождение, расположенное в 130 км от Одессы и 155 км от крымского побережья, было открыто в начале 80-х годов прошлого века, но промышленную добычу там начали только в 2012 году. Доказанные запасы – 21 млрд кубометров газа.

В марте 2014 года Одесское месторождение вместе с другими активами перешло под контроль крымского «Черноморнефтегаза». В 2015 году было получено 905 млн кубометров, что составило 49% от общего объема собственной добычи газа в Крыму.

Киев заявляет, что Россия ведет на Одесском месторождении неразрешенную хозяйственную деятельность.

«В МИДе решили: если мы там деятельности не будем вести, не будет и предмета спора, – цитирует РБК свой источник, подчеркивающий, что вопрос возвращения Украине контроля над месторождением не стоит. – Тут нет спора по принадлежности, есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины». При этом другие источники издания, близкие к федеральным Минэнерго и Минприроды и крымскому минтопэнерго, оценивают позиции России по Одесскому месторождению в рамках арбитража как юридически слабые. Если исходить из того, что Россия претендует на исключительную экономическую зону в пределах 200 морских миль (370 км) от берегов Крыма, то российская и украинская экономические зоны будут накладываться друг на друга, и разграничение спорных экономических зон в таком случае может быть осуществлено по срединной линии – равноудаленной от обоих берегов. А месторождение расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма, поэтому при таком разграничении попадает в украинскую зону. В Договоре о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, подписанном в марте 2014 года, вопрос о морских границах после изменения статуса полуострова был обозначен только абстрактно, отмечают эксперты, его решение было фактически оставлено на будущее, а пока идет отсыл к международным договорам Российской Федерации, нормам и принципам международного права.

По некоторым данным Россия пыталась договориться с Украиной о внесудебном урегулировании спора, и даже обсуждался вопрос создания СП для управления месторождением и продажи газа Крыму, но цена, заявленная украинцами, была слишком высокой – дешевле будет поставлять газ на полуостров с материка.

Эксплуатацию Одесского газового месторождения планируют остановить к 1 июля 2018 года. Помимо него на Крымском шельфе разрабатывается еще 8 месторождений.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.02.18

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