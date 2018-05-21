В Крыму будут искать газ

В Крыму собираются провести комплексное исследование шельфа – будут искать крупные газовые месторождения. ОБ этом сообщил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Мы хотим поднять тему освоения шельфа Крыма. Исследования, которые раньше были проведены, и те, которые сейчас проводятся, в общем говорят о том, что на шельфе Крыма могут быть достаточно большие запасы газа, – цитируют Сергеева РИА «Новости». – Мы предлагаем провести комплексное исследование, которое включает в себя диагностику с помощью подводных средств, это такая сейсмическая диагностика, и диагностику с помощью космических средств, с тем, чтобы определить наиболее вероятные районы, где дальше проводить бурение на предмет поиска газоносных районов на шельфе».

Руководство Крыма поддерживает этот проект, подчеркивает глава РАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на Крымском шельфе разрабатывается 9 газовых месторождений. Эксплуатация крупнейшего из них – Одесского – с 1 июля будет приостановлена в связи с международным арбитражным спором по морскому праву, инициированным Украиной.

В целом, объемы добычи газа в Крыму сокращаются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.05.18

Украинского блогера накажут за восторженные отзывы от Крымском мосте. / В Крыму будут проводить исследования для борьбы с раком. / ВТБ и Сбербанк будут обслуживать жителей Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»