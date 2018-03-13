«Нафтогаз» рассчитывает отсудить 8 млрд долларов за Крым

«Нафтогаз» рассчитывает в текущем году отсудить у России 8 миллиардов долларов за крымские активы.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2016 года национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее «дочек» инициировали арбитражное производство против России, требуя возместить убытки, причиненные утратой имущества в Крыму.

Ущерб группы был предварительно оценен в 2,6 млрд долларов. «В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, требующее, чтобы Российская Федерация уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», – заявили в НАК, ссылаясь на двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение. Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) начала рассмотрение иска в августе.

Позже в «Нафтогазе» заявили, что, потеряв 15 нефтегазовых месторождений, четыре плавучие буровые установки, 1200 км газопровода, более 40 газораспределительных станций, подземные газовые хранилища, понесла ущерб в размер 4,9 млрд долларов.

20 сентября Украина подала соответствующий иск в суд Гааги. Исковые требования составляют 5 млрд долларов, а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд. Решение ожидается к концу текущего года.

«Да, уже в этом году можем выиграть до 8 млрд долларов, – заявил Витренко. – Но потом будет вопрос как забрать».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.03.18

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