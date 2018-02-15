В Крыму иномарку разорвало на части после столкновения с автобусом

В Симферопольском районе иномарка протаранила пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром в районе села Лозовое. «Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в котором находились два пассажира и водитель. По предварительной информации, в ДТП пострадал пассажир общественного транспорта, его госпитализировали с различными травмами. Остальные участники ДТП не пострадали», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Крыма.

Отметим, что от удара кузов легкового автомобиля буквально разорвало на несколько частей, а автобус врезался в столб.

В социальной сети очевидцы аварии отмечают, что водитель легковушки родился в рубашке: «Водитель, молодой парень, жив, здоров, только водительское место и осталось».

Из-за ДТП на въезде в Симферополь со стороны Алушты образовался многокилометровый затор.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.18

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