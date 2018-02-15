В Симферополе второй за день пассажирский автобус попал в ДТП

В Симферополе столкнулись рейсовый автобус и грузовой фургон. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на улице Ак-Кая. Автобус и грузовик столкнулись на тротуаре. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Отметим, что сегодня утром на въезде в Симферополь также произошло ДТП с участием общественного транспорта: иномарка протаранила пассажирский автобус. От удара кузов легкового автомобиля буквально разорвало на несколько частей, а автобус врезался в столб. В аварии пострадал один пассажир автобуса. «Сегодня опасненько на маршрутках ездить, лучше я пешком пройдусь», – отмечают одни горожане. Пессимисты бьют тревогу, заявляя, что близок апокалипсис.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.18

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