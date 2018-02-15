Комитетом ветеринарии Крыма займется Генпрокуратура России

В Россельхознадзоре недовольны работой Государственного комитета ветеринарии Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за резкого ухудшения в республике эпизоотической ситуации по бешенству, ведомство обратилось в Генпрокуратуру России и потребовало провести проверки всех подконтрольных комитету учреждений.

«Согласно информации территориального управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь, в республике за последние годы наблюдается тревожная тенденция ухудшения ситуации по данному заболеванию: в 2014 году было зарегистрировано 7 вспышек бешенства, в 2015 – 8, в 2016 – 27, в 2017 – 26 вспышек. Заболевание охватило 12 районов Республики Крым, а также города: Судак, Феодосия, Алушта, Ялта, Симферополь и Севастополь, проявив себя как эпизоотия «городского» типа», – сообщили в Россельхознадзоре, напомнив, что в 2017 году в Бахчисарайском районе после укуса кошки погибла женщина.

По данным ведомства, в период с 2015 по 2017 год в лечебно-профилактических центрах, подведомственных комитету ветеринарии Крыма, проводились проверки, которые позволили выявить факты составления подложных актов вакцинации несуществующих животных, а также животных с несуществующими владельцами – например, умерших, 2-3 года назад.

«Зафиксированы факты фиктивной вакцинации с расхождением данных о приходе, расходе, остатках вакцин, а также данных в журналах учета и актах вакцинации. Выявлены акты о проведенных вакцинациях с исправлениями, частичным отсутствием данных (в том числе, акты без подписей ветспециалистов и акты, не включенные в журнал учета) и сомнительные акты о сверхработе по вакцинации огромного количества животных одним ветеринарным специалистом в один рабочий день (911 голов/день)», – пояснили в Россельхознадзоре, добавив, что специалисты также зафиксировали выборочный и неполный охват вакцинации поголовья животных в частных подворьях крымчан, а также отсутствие плана и необходимых документов.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что комитет не активизировался даже после признания его работы недостаточной на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, под руководством вице-премьера Крыма Аллы Пашкуновой.

Наибольшую обеспокоенность в Россельхознадзоре вызывает ситуация с региональной государственной ветеринарной лаборатории Крыма и ее структурных учреждений, которая не имея соответствующих лабораторных условий, осуществляют диагностическую работу с возбудителем бешенства (II группа патогенности) без необходимых лицензий, области аккредитации и санитарно-эпидемиологического заключения, но в рамках государственного задания.

«В данном случае может иметь место неправомерное использование средств бюджета Республики Крым в течение длительного срока с получением заведомо недостоверных результатов», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в феврале 2016 года в Россельхознадзоре раскритиковали работу комитета, заявив, что ветеринарная работа в Крыму ведется крайне плохо. Глава ведомства Сергей Данкверт подписал рекомендацию уволить руководителя комитета Валерия Иванова и направил ее премьеру Крыма Сергею Аксенову. Но Иванов своей должности так и не лишился.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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