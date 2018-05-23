Крымские ветеринары ответили на претензии Россельхознадзора

В Госкомитете ветеринарии Крыма прокомментировали недовольство Россельхознадзора работой крымского ведомства.

Как уже сообщал «Новый День»,в феврале Россельхознадзор обратился в Генпрокуратуру России, потребовав провести проверки всех подконтрольных республиканскому комитету учреждений из-за резкого ухудшения в республике эпизоотической ситуации по бешенству. Эта претензия не стала первой для Россельхознадзора: за два года до этого руководитель службы Сергей Данкверт рекомендовал главе Крыма Сергею Аксенову уволить руководителя комитета ветеринарии Валерия Иванова, посчитав, что он не справляется со своими обязанностями. Однако Иванов сохранил свою должность.

По словам первого заместителя руководителя комитета Анастасии Лисовской-Чудинович, претензии Россельхознадзора носят постоянный характер, и ведут свою историю с момента передачи ведомству федеральных полномочий в сфере ветеринарии.

«Четвертый год мы исполняем эти полномочия, и Россельхознадзор пытается всяческим образом уличить нас в том, что мы их исполняем некачественно. Есть претензии обоснованные, есть необоснованные», – сказала Лисовская-Чудинович, решив не конкретизировать, с какими претензиями службы в комитете не собираются спорить. При этом она подчеркнула, что возмущение у Госкомитета по ветеринарии вызвала публикация на сайте Россельхознадзора об ухудшившейся ситуации по бешенству на полуострове. По ее мнению, в федеральной службе «раскрутили всю тему» на том, что «прибавили число случаев бешенства в Крыму и прибавили случаи в Севастополе».

«Мы неоднократно заявляли о том, что Крым стационарно неблагополучен по бешенству, потому что у нас есть природный резервуар этого заболевания – это красная лисица. Она есть, будет, и соответственно будет и бешенство. Есть годы, когда этой лисицы больше, тогда и случаев больше, а есть годы, когда случаев меньше. Вот эти периоды всплеска сменяются периодами ремиссии. Контролировать ситуацию возможно только одним путем – вакцинацией своих домашних животных», – рассказала Лисовская-Чудинович.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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