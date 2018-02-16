«Спираль насилия»: в Донбассе накаляется обстановка

В ОБСЕ заявили об эскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшую неделю наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировали рост количества нарушений режима перемирия на 30%.

«Мы снова движемся по спирали насилия. Наблюдали не менее тысячи случаев применения тяжелого вооружения, которое на самом деле уже должно было быть отведено», – заявил заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг. Он почеркнул, что на сегодняшний день обстановка в так называемой «серой зоне» непредсказуемая, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «осваивают» новые территории.

«Наблюдатели зафиксировали передислокацию частей Вооруженных сил Украины на западе Луганской области в направлении территории ЛНР»,– рассказал Хуг и добавил, что сам лично видел, что подразделения ВСУ «продвинулись вперед».

Отметим, что на заседании Контактной группы по Донбассу, которое на днях состоялось в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также дал жесткую оценку ситуации в зоне АТО. Кроме того он призвал к отмене блокады региона. По словам Сайдика, снятие блокады положительно скажется как на уровне жизни населения подконтрольных Киеву территорий, так и неподконтрольных.

Как сообщал «Новый День», на заседании Контактной группы по Донбассу Украина сорвала переговоры по обмену пленными: представители «Незалежной» попросту самовольно покинули заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 16.02.18

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