ДНР: Украина сорвала переговоры по обмену пленными

Украина в очередной раз сорвала переговоры об обмене пленными в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании Контактной группы по Донбассу, которое на днях состоялось в Минске, представители украинской стороны отказались обсуждать второй этап предстоящего обмена пленников и самовольно покинули заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

«Поскольку мы настаиваем на скорейшем проведении обмена и обсуждении остальных вопросов, было принято решение продолжить переговорный процесс без участия официального представителя Киева, с целью информирования координатора подгруппы, а также представителей ТКГ (Трехсторонняя контактная группа – прим. НД) о текущей ситуации и позиции ДНР», – сообщила омбудсмен народной республики Дарья Морозова.

На заседании представили ДНР выдвинули следующие требования: Киев должен освободить граждан России, которые были исключены из списка на «декабрьский» обмен, предоставить информацию по снятию уголовных производств и принятых процессуальных решений в отношении обмененных лиц, вернуть освобожденным документы, изъятые правоохранительными органами Украины.

Кром е того, Украина должна прекратить уголовное преследование и освободить из-под стражи участников предыдущего обмена, якобы изъявивших желание остаться на территории, подконтрольной властям Украины, и вернуться к формуле обмена «всех установленных на всех установленных», сообщили в пресс-службе омбудсмена ДНР.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года Донбасс передал Киеву 73 человека, а получил 233. Изначально украинская сторона должна была освободить 306 человек, но перед обменом поменяла списки, заявив, что не все жители Донбасса пожелали вернуться домой. На самом деле, по сообщениям СМИ, на пленников, а также их родных, проживающих на территориях подконтрольных Киеву, было оказано давление, и люди попросту побоялись вернуться в самопровозглашенные республики.

Напомним, второй этап обмена пленными планировался в феврале.

Минск, Анастасия Зук

Минск. Другие новости 16.02.18

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