Обмен пленными затягивается: ДНР не устраивают требования Украины

ДНР требует от Украины включить в список обмена пленными 297 жителей Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Минске состоится встреча контактной группы по Украине. Одной из главных тем повестки дня станет вопрос о подготовке ко второму этапу обмена пленными между Донбассом и Киевом. Обе стороны отмечают, что настроены провести обмен, однако количество передаваемых пленных еще предстоит согласовать.

Так, несмотря на требования Донбасса передать почти три сотни задержанных, Киев подтвердил наличие только 81 пленного. В тоже время украинская сторона разыскивает на территории Донбасса 115 человек, а в ДНР подтвердили местонахождение лишь 14 из них.

По словам уполномоченного по правам человека в Донецкой республики Дарьи Морозовой, цифры не совпадают, так как в народной республике удерживают в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. При этом она отмечает, что киевский режим придерживается другой позиции: СБУ зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии.

«Украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса», – цитируют «Известия» Дарью Морозову. Донецкий представитель подчеркивает, что Украина обязана в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики должны перестать преследовать гражданское население по политическим причинам.

Отметим, второй этап обмена пленными планировался в феврале.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года Донбасс передал Киеву 73 человека, а получил 233. Изначально украинская сторона должна была освободить 306 человек, но перед обменом поменяла списки, заявив, что не все жители Донбасса пожелали вернуться домой. На самом деле, по сообщениям СМИ, на пленников, а также их родных, проживающих на территориях подконтрольных Киеву, было оказано давление, и люди попросту побоялись вернуться в самопровозглашенные республики.

На заседании Контактной группы по Донбассу, которое в феврале состоялось в Минске, представители украинской стороны отказались обсуждать второй этап предстоящего обмена пленников и самовольно покинули заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.03.18

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