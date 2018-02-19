Пора прикрывать лавочку: Евросоюз в ужасе от последствий безвиза для Украины и Грузии

Украина и Грузия должны принять меры по предотвращению массового бегства своих граждан в Европу. В противном случае режим безвизового въезда в ЕС для этих стран будет отменен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , недовольство Евросоюза вызвано огромным числом нарушений со стороны граждан Грузии и Украины, поэтому руководство этих стран пытаются заставить наладить четкий контроль за миграционными потоками: кто выезжает, куда и зачем, а также забирать назад граждан, пытающихся с помощью безвиза нелегально осесть в ЕС.

«ЕС давал безвизовый режим для того, чтобы представители гражданского общества могли ездить на Запад, и чтобы потом люди возвращались в свои страны. Европейский Союз в ужасе, что все больше людей используют безвизовый режим для того, чтобы просто стать нелегалами в Европе. Риторика на этот счет будет ужесточаться. Сейчас Европейскому союзу важно показать, что он может взять назад свое решение, – цитируют «Актуальные комментарии» политолога Александра Рара.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время могут быть введены частичные репрессивные меры в отношении Украины и Грузии. «Пока это – просто предупреждение. Но если не будет реакции со стороны Киева и Тбилиси, ЕС может перейти к реальным шагам», – подчеркнул политолог.

Напомним, в 2017 году около 30% граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, не вернулись домой.

Граждане «Незалежной» оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии. Только за первые шесть месяцев прошедшего года в ФРГ было открыто 65 тысяч производств в отношении трудовых мигрантов-нелегалов. Это на 5% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.02.18

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