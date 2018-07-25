Немецкие СМИ: Украинцы бегут из страны в поисках спасения

Украинская демократия потерпела фиаско: населению приходится бежать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы продолжают массово мигрировать из страны. По мнению зарубежных экспертов, покидать родину жители «Незалежной» вынуждены, чтобы прокормить семьи, а также потому, что не могут смириться с неправильным, антироссийским курсом киевского режима.

«Демократия на Украине потерпела фиаско. Две трети украинцев считают, что страна идет в неверном направлении, политический класс себя изжил, а массовая эмиграция – следствие западной политики», – пишет немецкое издание «Telepolis». По словам автора статьи Флориана Ретцера, Украина под нынешним руководством, финансируемая Западом, – это смертельно больная страна, из которой люди бегут в поисках спасения.

При этом Ретцер отмечает, что «Запад со своей политикой и поддержкой коррумпированного киевского режима никак не откажется от антироссийского курса», поэтому в ближайшее время улучшений не предвидится.

«Украина – это страна, которая опустошается. Многие люди ищут спасение в миграции: большинство хотят уехать в Польшу, в Чехию, Германию, Россию и США. Удивительно, но в Донбассе меньше всего украинцев, которые хотят выехать за границу», – заключил Ретцер.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз в ужасе от последствий безвиза. Украину уже предупредили, что если не будут приняты должные меры по предотвращению массового бегства своих граждан в Европу, безвизовый режим будет отменен.

Берлин, Анастасия Зук

Берлин. Другие новости 25.07.18

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