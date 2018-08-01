Украинцы массово стремятся получить гражданство России и не возвращаться в «Незалежную»

За первые 6 месяцев 2016 года Россия предоставила гражданство почти 40 тысячам украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще выдано 30,5 тысяч видов на жительство, а также почти 39 тысяч разрешений на временное проживание.

При этом согласно официальным данным, в РФ виды на жительство есть у почти у 161 тысячи граждан сопредельного государства, а на основании разрешений на временное проживание на территории страны находятся более 182 тысяч человек.

Отметим, в 2016 году более 100 тысяч украинцев получили гражданство России, а в прошлом году – 85 тысяч.

Как сообщал «Новый День», украинцы продолжают массово мигрировать из страны. По мнению зарубежных экспертов, покидать родину жители «Незалежной» вынуждены, чтобы прокормить семьи, а также потому, что не могут смириться с неправильным, антироссийским курсом киевского режима.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 01.08.18

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