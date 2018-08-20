Пусть хоть все уедут! Украину собираются заселить выходцами из Средней Азии

На Украине нашли способ для борьбы с демографическим кризисом и мигрантами.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», массовый отъезд украинцев в страны ЕС и РФ останавливать не собираются, так как считают процесс необратимым. По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, украинцы бегут из страны из-за «своей высокой мобильности» в поисках хороших условий для жизни. При этом она отмечает, что межрегиональной миграции внутри Украины попросту нет, а безвизовый режим с ЕС только ускорил процесс «бегства»: «Многие эксперты, в том числе я, ожидали, что с появлением безвиза люди перестанут так сильно стремиться остаться в Европе, ведь есть возможность поехать еще раз. Тем более упрощено получение рабочей визы. Именно так произошло в Молдове. Молдаване начали ездить и возвращаться. Вот это нормально. У нас так не сложилось», – цитирует «Новое время» социолога.

Она уверяет, что миграция – признак глобализации, к которому должны адаптироваться власти Украины и уже сейчас решить, как заполнять рабочие места. При этом эксперт считает, что вместо украинцев, отправившихся на поиски хорошей жизни, Украину с радостью заселят представители других народов.

«Наши эксперты никогда не считали, но я уверена в том, что мы не дойдем до депопуляции. И это не потому, что украинцы станут рожать больше детей или вести здоровый образ жизни, или перестанут бежать из страны. Украину просто заселят другие люди. Такая территория в центре Европы с таким климатом и природными ресурсами никогда не будет пустовать. Современную территорию Украины заселят граждане Средней Азии. В других странах наблюдается рост других национальностей, вот и Украину заселят другие национальности»,– считает Либанова.

«И, повторюсь: все не уедут», – подытожила украинка.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз в ужасе от последствий безвиза. Украину уже предупредили, что если не будут приняты должные меры по предотвращению массового бегства своих граждан в Европу, безвизовый режим будет отменен.

Киев, Анастасия Зук

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