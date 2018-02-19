Не собачьей ли они крови? В минэкологии Крыма засомневались в компетенции охотников на волков

С начала года на территории Крыма убили 41 волка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве экологии и природных ресурсов республики сомневаются, что убитые животные являются чистокровными представителями вида.

«Мы считаем, что в большинстве это не волки, а помесь волка с собакой. Мы можем спорить по этому поводу с учеными, но волк возле логова никогда не оставляет мясо и скелеты», – заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Сергей Компанейцев на заседании профильного комитета Госсовета.

По его словам, для того, чтобы определить, являются ли хищники действительно волками или все же гибридами, одного из животных отправят на экспертизу ДНК. Между тем, на заседании комитета выяснилось, что в Крыму водятся даже шакалы – в Ленинском и Советском районах.

Компанейцев подчеркнул, что в основном жалобы на хищников от крымчан поступают из тех регионов полуострова, где есть охотники: «Соблюдение и изъятие охотничьих ресурсов – а волк это охотничий ресурс, входит в обязанность тех охотопользователей, которые на данном участке имеют договора», – пояснил замминистра.

Он заверил, что министерство реагирует на все факты нападений волков на скот. Замминистра подчеркнул, что в случае обращения в ведомство, важна оперативность. Так как в основном волки после нападения на животных, наевшись, засыпают в нескольких километрах от места, где содержится скот. И охотники с легкостью могут выследить его.

Также Компанейцев рассказал, что в министерстве пытаются отстоять необходимость изменения параметров охоты в Крыму, отрегулировав их под особенности региона.

В свою очередь, депутаты предложили обратить внимание на сроки сезонов охоты и усилить контроль над тем, чтобы охотники добывая одну дичь – к примеру, куропаток, – заодно не стреляли и зайцев.

По данным замминистра, уголовные дела за нарушение правил охоты – стрельбу из машины – для Крыма не редкость. При этом среди нарушителей попадались даже сотрудники силовых структур.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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