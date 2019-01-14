В крымских горах одолели украинских волков

В Крыму удалось стабилизировать численность волков, пришедших из Украины и угрожавших популяции краснокнижных оленей и косуль. Об этом сообщил заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Решетько.

По его словам, за год число волков на территории полуострова снизилось на 30 особей, однако оно все еще примерно в 2,5 раза превышает предельный показатель, установленный Минприроды России, а именно, на каждые 20 тысяч гектар охотничьих угодий должно приходиться не более одного волка. Если этот показатель превышен – разрешается отстрел хищников.

«Данные учета волков показывают, что роста численности, наблюдавшегося в последние годы, уже нет, в то же время растут показатели добычи волка. С учетом усиления мер по снижению численности, популяцию, по крайней мере, удалось стабилизировать и, я думаю, она пойдет на спад», – цитирует Решетько ТАСС.

Чиновник уточнил, что властям продолжают поступать сообщения от местных жителей о нападении хищников на домашний скот: овец, свиней. «Обращений таких, правда, не очень много, но ущерб от волков есть как домашним, так и диким животным – это факт», – отметил Решетько.

Волки появились в Крыму в 2005 года. По словам зоологов, животные пришли с территории Херсонской области. В 2007 году был зафиксирован случай нападения волка на людей в Первомайском районе, рассказал Решетько. Работники фермы сами спровоцировали хищника, в результате он их покусал. Напавшего волка застрелил работник охотничьего хозяйства.

Если раньше хищники навещали Крым с целью охоты и возвращались обратно, то затем они облюбовали полуостров и даже начали появляться в заповедниках, где охота запрещена. Тем самым волки создавали угрозу не только обитавшим там животным, но и туристам. Кроме того, наряду с лисами волки являются одними из главных распространителей бешенства.

Как ранее сообщал «Новый День», несмотря на нашествие украинских хищников, крымским лесникам удалось сохранить и даже увеличить поголовье краснокнижных оленей и косуль. За трехлетний период нахождения Крыма в составе Российской Федерации популяция оленя благородного увеличилась на 300 особей. Теперь же ликвидирована и сама опасность.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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