Украинским волкам не удаётся сократить поголовье крымских оленей

За трёхлетний период нахождения Крыма в составе Российской Федерации популяция оленя благородного увеличилась на 300 особей. Несмотря на орудующих в заповедниках стаях херсонских волков, снижения численности ни одного из основных видов охотничьих ресурсов не отмечено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные мониторинга охотничьих ресурсов озвучил заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев.

«Важно, что численность такого вида, как благородный олень, заметно возросла и составляет более 2,7 тысяч особей, в то время как в 2014 году их насчитывалось 2,4 тысячи особей», – цитирует замминистра пресс-служба минприроды.

По словам замминистра, в текущем году площадь общедоступных охотничьих угодий доведена до 613 тыс га, что составляет более 26% от общей площади охотничьих угодий республики.

Напомним, перед началом активного туристического сезона в Крымском природном заповеднике предупредили о разгуле волков на территории: их много и они наносят серьезный урон.

Из степных районов, где хищников отстреливают местные жители и лесники, волки переселились в заповедные леса Южного берега Крыма, где охота запрещена. Каждую неделю егеря находят останки оленей, косуль и муфлонов, причем не больных и нежизнеспособных животных, а крупных и половозрелых особей. Речь идет о стае в 10-15 хищников, и выследить их логово очень сложно, поскольку волки осторожны и хитры. Если раньше считалось, что волки заходят поохотиться в степную часть полуострова из Херсонской области и возвращаются в места обитания, то сейчас специалисты уверены – хищники облюбовали Крым.

По данным Госкомитета лесного и охотничьего хозяйства Крыма, в 2015 году численность оленя благородного составляла 2,8 тыс особей, что на 17% выше показателя 2014 года. При этом прирост достигнут за счет учета охотугодий, которые ранее не были закреплены за хозяйствами.

Симферополь, Глеб Заскоков

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