Оленям на заметку: в заповедниках Крыма орудуют херсонские волки

Публикации за 16.03.17

В Крымских горах туристам грозит новая опасность – на заповедных территориях орудует стая волков. Из степных районов, где хищников отстреливают местные жители и лесники, волки переселились в заповедные леса Южного берега Крыма, где охота запрещена априори.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в Крымском природном заповеднике туроператоров и экскурсоводов предупредили о разгуле волков на территории: их много и они наносят серьезный урон.

Организованным экскурсионным группам хищники не угрожают, поскольку перемещение по территории заповедника происходит автобусами или на личном автотранспорте, а места показа и остановок находятся под наблюдением сотрудников. Однако самостоятельные туристы, особо не разбирающиеся в границах заповедника и режиме его посещения, рискуют встретиться с волком.

Подобные встречи вероятны и на территории Ялтинского горнолесного природного заповедника. Еще в начале февраля глава городского совета Ялты Роман Деркач сообщил, что из разряда слухов появление волков перешло в достоверную информацию. «Теперь данные о появлении волка, причем поблизости Ялты, вполне достоверны», – отметил глава муниципалитета.

В центральном и восточном Крыму стаи волков уже не редкость. Местное население в Белогорском, Советском, Джанкойском, Нижнегорском районах держит стада овец и коз, предоставляя хищникам кормовую базу. Но если в крымских степях ограничений на отстрел волков нет, то Крымский природный и Ялтинский горнолесной заповедники для хищников «курортная зона». Каждую неделю егеря находят останки оленей, косуль и муфлонов, причем не больных и нежизнеспособных животных, а крупных и половозрелых особей. Речь идет о стае в 10-15 хищников, и выследить их логово очень сложно, поскольку волки осторожны и хитры.

Об увеличении популяции волков в Крыму говорят с 2007 года. Тогда под отстрел попали 17 особей, а в 2011 – уже 60. Если раньше считалось, что волки заходят поохотиться в степную часть полуострова из Херсонской области и возвращаются в места обитания, то сейчас специалисты уверены – хищники облюбовали Крым.

Симферополь, Глеб Заскоков

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