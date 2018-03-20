Лицензия на убийство: Крым одолевают волки

В Крыму стало больше лисиц, оленей, косуль и волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возросшее количество хищников в Крыму вызывает опасение у министерства экологии и природных ресурсов, поэтому принимаются меры по отстрелу животных.

По информации заместителя руководителя Минприроды РК Сергея Компанейцева, в республике с начала года убили 41 волка. Основной ареал обитания хищника – Крымский природный заповедник.

«Мной в феврале 2018 года вынесен приказ о регулировании численности. Всем охотхозяйствам доведены предельные нормы. Нужно добыть еще 30-35 волков, чтобы нормализовать ситуацию, и для леса была бы польза», – пояснил Компанейцев.

По его оценке, популяция волка в Крыму превышает норму на 15%. Сам факт наличия волков в лесах республики Компанейцев оценил положительно, назвав одним из плюсов отсутствие больных животных.

Напомним, ранее в министерстве выразили сомнение, что хищники, нападающие на скот крымчан, являются чистокровными волками. По мнению представителей ведомства, эти животные скорее являются гибридами – помесью волка с собакой.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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