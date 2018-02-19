Батареи топят питьевой водой, поят «фекалиями» и тырят ток – в Госсовете недовольны работой коммунальщиков

В Госсовете Крыма выразили недовольство качеством работы ресурсоснабжающих организаций республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты высказали свое возмущение на заседании комитета парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Хотелось бы, чтобы кто-то хоть когда-то обратил внимание на качество работы предприятий, которые оказывают услуги. Это касается и электрических сетей, что у нас в сети напряжение не 220, а 160 и 180 – выходит из строя техника. Что касается «Воды Крыма», то скоро уже из кранов будут идти фекалии вместо воды», – заявил депутат Госсовета Николай Юревич, комментируя доклад председателя Госкомитета по ценам и тарифам республики Ольги Игошиной.

Другой член профильного комитета Госсовета, депутат Валерий Аксенов напомнил, что в Крыму продолжается процесс засаливания почв, и проблема с питьевой водой во многих регионах усиливается. А ситуацию усугубляют коммунальные предприятия, использующие питьевую воду в качестве технической.

В связи с этим он предложил поручить министерству ЖКХ проработать возможность использования технологии опреснения воды, что позволило бы обеспечить ресурсом дефицитные регионы Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года ученые севастопольского и самарского университетов предложили провести эксперимент с опреснением воды. Для чего изготовили специальную станцию, которая за час способна обрабатывать до 10 кубометров морской воды.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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