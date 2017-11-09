В Севастополе решили опреснять воду, чтобы поить засушливые села Крыма

Весной в Севастополе проведут эксперимент по опреснению воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», станция для опреснения воды, изготовленная только из отечественных комплектующих, будет установлена на территории Севастопольского госуниверситета в районе бухты Голландия. Сама же опреснительная установка – совместный проект, который разработали ученые Севастопольского государственного университета и Самарского государственного аэрокосмического университета. Станция уже изготовлена. В настоящее время на заводе «Металлист-Самара» проводятся испытания ее ходового режима, отладка узлов и деталей.

По расчетам специалистов, за час система сможет обработать до 10 кубометров морской воды. Очищенная и готовая к употреблению питьевая вода будет накапливаться в специальном баке. После ее можно будет доставлять в засушливые районы крымского полуострова.

«Установка позволит получить высокое качество воды при минимальном количестве реагентов и сбросе солей в окружающую среду. Также среди ее плюсов – относительно небольшая энергозатратность, поскольку именно эта проблема при всей актуальности и востребованности простых и компактных опреснительных установок препятствует их разработке и внедрению», – сообщили в пресс-службе севастопольского вуза.

Напомним, в одном из приморских поселков Крыма также будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды. Для эксперимента будут использованы установки, произведенные во Владимирской области.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.11.17

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