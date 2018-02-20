Санкции в действии: «Россети» отказались от Крыма

«Россети» не получат контроль над АО «Крымэнерго». Распоряжаться крымскими энергетическими ресурсами будет «Росимущество».

Как уже сообщал «Новый День», в данный момент энергосистема Крыма является дефицитной: объем собственной генерации составляет 460 МВт, еще 800 МВт поступает по энергомосту «Крым – Кубань». При этом потребление достигает 1 тысячи 442 МВт. В ближайшие 5 лет, по прогнозам экспертов, потребление вырастет еще на 15%.

Износ сетей составляет около 60%. Наиболее проблемная ситуация отмечается в Черноморском районе и на Южном берегу Крыма.

Минэнерго РФ предложило внести в уставный капитал ПАО «Российские сети» 9 млрд рублей из федерального бюджета и направить их на развитие электросетевого комплекса в рамках реализации федеральных целевых программ в Крыму и Севастополе. В 2018 году планировалось выделить на эти цели 6 млрд рублей, в 2019 – 2,87 млрд рублей, остальное – в 2020-м. При этом «Россети» должны были взять под контроль все электросети полуострова.

Однако в окончательной конфигурации состав акционеров будет следующим: 51% через Росимущество будет принадлежать федеральным властям, 49% – местному правительству, передает «Коммерсант», отмечая, что таким образом, правительство решило оградить «Россети» от санкционных рисков.

Напомним, созданное в апреле 2014 года ГУП «Крымэнерго» обслуживает около 800 тыс. бытовых потребителей и 23 тыс. юрлиц. На его балансе 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тыс. км ЛЭП.

АО «Крымэнерго», которое планируется объединить с ГУП, уже зарегистрировано. Оно будет управлять всеми строящимися и модернизируемыми электросетями полуострова. «Россети» должны были получить 75% акций новой структуры. Каким образом теперь будут распределены доли акционеров, пока не сообщается.

Кстати, ранее заявлялось о паритетном участии «Россетей» в ООО «Севастопольэнерго». Предполагалось создать совместное предприятие с городом и перевести на его баланс активы, принадлежащие сейчас ЭК «Севастопольэнерго», зарегистрированной на Украине. Сообщалось, что «Россети» планировали вложить в предприятие до 2 млрд руб.

Теперь, предполагает «Ъ», «Россети»,вероятно, откажутся и от этого проекта.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.02.18

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