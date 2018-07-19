Аксенов: «Крымэнерго» разделят на части

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о грядущей реорганизации ГУП «Крымэнерго». Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания будет реорганизована в акционерное общество. Власти Крыма обещают сохранить все рабочие места.

«Доля Республики Крым составит 50%, что позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия. Перед нами стоит важная задача – сделать деятельность компании прозрачной и повысить эффективность выполняемых работ. При этом после перехода предприятия в новую организационно-правовую форму собственности из федерального бюджета будет выделено около 9 миллиардов рублей на реконструкцию сетей «Крымэнерго», – написал на своей странице в Facebook глава крымского правительства. Он отметил, что у предприятия, на сегодняшний день много нерешенных вопросов: 5-тысячная очередь пользователей на подключение к техприсоединениям, проблемы с переходом на индивидуальные договоры расчетов в садоводческих кооперативах и так далее.

По словам Аксенова, реорганизация ГУПа в акционерную компанию позволит сделать из «Крымэнерго» известный бренд, который будут уважать и ценить.

Отметим, в настоящее время износ электросетей составляет около 60%. Наиболее проблемная ситуация отмечается в Черноморском районе и на Южном берегу Крыма. Напомним, ранее сообщалось о передаче части акций «Крымэнерго» холдингу «Россети». Как сообщал «Новый День», созданное в апреле 2014 года ГУП «Крымэнерго» обслуживает около 800 тысяч бытовых потребителей и 23 тысячи юридических лиц. На его балансе 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тысяч км ЛЭП.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.07.18

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