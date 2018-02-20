Запад будет игнорировать Киев, так как он слишком много врет – эксперты

Президент Украины Петр Порошенко провалил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности и своими действиями все больше настраивает запад против «Незалежной». Об этом заявляют украинские политологи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Мюнхене Порошенко выступал в полупустом зале – больше участников на конференции от официальной встречи с украинским президентом отказались.

«Никто не будет смотреть 50 раз один и тот же фильм. Уже все в мире поняли: «Россия – агрессор, Украина – форпост цивилизованного мира, на Майдане народ отстаивал свое право на европейское будущее». Все эти классные лозунги уже давно всем известны, и они уже просто не интересны, – прокомментировал ситуацию политический эксперт Валентин Гладких. – Скажите что-нибудь новое, и мы придем, вас послушаем. Почему влиятельные люди, которые принимают решения, должны тратить свое время, которое имеет реальную стоимость, которое можно потратить на действительно важные встречи, важные переговоры?

И это – сигнал для Петра Алексеевича, для украинского МИДа, для администрации президента, которая готовит повестку дня.

Уважаемые, то, что вы говорите, уже никого не «вставляет». Раньше мы привозили из Дебальцево российские флаги, пошинкованные российской картечью, сегодня мы привозим флаг ЕС из Авдеевки. Оказывается, «под европейским флагом мы там сдерживаем орду, которая угрожает европейским ценностям».

Все это очень классно, медийно, но в реальности не работает. Даже уже для украинского потребителя. Тем более – для европейского».

«Вообще не понятно, что Порошенко в Мюнхене делал, – говорит политический аналитик Дмитрий Корнейчук. – Он кочевал в кулуарах и фотографировался с политиками, которых он там ловил. Потом пресс-службой президента это подавалось как полноценные переговоры.

Меня рассмешили так называемые переговоры с премьером Великобритании Мэй: фотография на каком-то фуршете, рядом стоит толпа зевак, которые заглядывают – а о чем они там говорят? Ни на какие переговоры это не похоже». Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявляет, что в ЕС и США президенту Порошенко уже вообще перестали верить: «Я проехал весь мир – только что был в США, перед этим – в Берлине, перед этим в Брюсселе. Они мне говорят: «Вы пошли уже на то, что начали репрессии. Мы уже не имеем доверия к вашему руководству и даже к президенту. Почему? Потому что обещается одно, а вы действуете наоборот. И мы видим, репрессивная машина начинает набирать обороты».

Это дают и руководители государств, и политики, и политологи иностранных государств, – подчеркивает Маломуж. – Уже неоднократно указывали на это и известные политики, и тут мы говорим не только о Байдене, например, а уже и официально говорят и глава аппарата президента США, советник по вопросам национальной безопасности, заместитель госсекретаря.

Лидеры ряда стран заявляют, что начинаются репрессии… Международные организации, которые следят за нарушениями прав человека, фиксируют, что мы опустились в этих форматах до последних стран, где царит авторитаризм и диктатура».

Об обмане Киева заявили и представители миссии ОБСЕ в Донбассе: «На ежедневной основе наблюдается нарушение режима прекращения огня. Стороны продолжают рыть траншеи. Стороны удерживают вооружения в тех местах, где они не должны находиться. Продолжают докладывать мины, несмотря на обещания. Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу, – сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. – Оружие само по себе не стреляет. Люди в форме должны принять решение, чтобы прекратить эти боевые действия».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.18

Санкции в действии: «Россети» отказались от Крыма. / Поехали: Украина подала иск о нарушении Россией конвенции по морскому праву. / Спор с Россией за газ выливается для Украины в неподъемную сумму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»