Запад начал расследование в отношении 210 украинских чиновников

США совместно с ЕС начали масштабное расследование коррупции украинской власти. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , речь идет о выводе из страны более 147 млрд долларов через офшоры.

«Я только что вернулся из Вашингтона. Перед этим в Берлине был, а перед этим в Лондоне. Как раз, основные партнеры Украины по евроинтеграции, по партнерству, по решению вопросов востока. 210 руководителей, включая руководителей государства, – сейчас по ним проводится оперативное расследование, касаемое их финансовых схем за границей», – рассказал Маломуж украинским журналистам, отметив, что тщательно анализируются все потоки денежных средств, шедший в офшоры.

«Их 48 основных, это 147 миллиардов долларов, – сообщил Маломуж. – Сейчас будет и Онищенко в той же лузе, он пошел на сделку со следствием. Все это конкретные факты. Альтернатив там не будет, уже цену поставили».

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины заявлял, что в ЕС и США президенту Порошенко уже вообще перестали верить: «Я проехал весь мир – только что был в США, перед этим – в Берлине, перед этим в Брюсселе. Они мне говорят: «Вы пошли уже на то, что начали репрессии. Мы уже не имеем доверия к вашему руководству и даже к президенту. Почему? Потому что обещается одно, а вы действуете наоборот».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.03.18

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